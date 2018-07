La sexy foto con la que Maluma celebra su cumpleaños en las redes sociales

La fama de Maluma se ha disparado y cada cosa que hace causa furor entre sus miles de fans, y más si se trata de un sexy posado del cantante. El pasado 28 de enero cumplía 23 años y quiso celebrarlo con sus seguidores en las redes sociales compartiendo una imagen que subió la temperatura y que alcanzó los más de 970.000 'Me gusta'. El cantante sin camiseta, sentado ante un enorme piano blanco, con un pantalón de pijama con estampado de perritos y presumiendo de abdominales se auto felicitó por su cumpleaños acompañando la imagen de un mensaje que dice: "23? HAPPY BIRTHDAY TO ME!".

Al poco tiempo quiso compartir una imagen con sus seguidores agradeciendo el apoyo y todas las felicitaciones que había recibido. De nuevo ante el piano pero esta vez con un traje plateado, compartía una foto con un mensaje lleno de felicidad: "Gracias y más gracias Dios. Son 23 años llenos de paz, amor y felicidad. Ojalá pueda seguir llevando mi música y mi ser al mundo entero".

El cantante ha acaparado la atención de los medios y no solo por sus provocadores posados. Maluma, que participará en el Festival de Viña del Mar, ha sido muy exigente con las condiciones de la casa en la que vivirá durante su estancia allí: "Va a estar toda la semana en Viña del Mar. Se va a quedar en una casa en Reñaca. Viene con su familia, con sus papás y primos. Estamos cerrando lo de su casa.Son nueve personas, por lo que tiene que ser una casa gigante. Tiene que tener quincho, piscina y sala de juegos. También, una cocina, porque le estamos poniendo un chef 24 horas", explicó Catalina Yudin, productora ejecutiva del evento.