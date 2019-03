Tras ser ingresada por deshidratación, salen a la luz las imágenes más explosivas de Rihanna

SESIÓN FOTOGRÁFICA PARA TERRY RICHARDSON

No hay día en el que Rihanna no salga en los medios de comunicación. Si no es porque la está liando pardísima con alguna imagen polémica a través de su Twitter, es porque ha confesado que es bisexual. La última noticia que ha dado la vuelta al mundo, es que la de Barbados ha sido ingresada por deshidratación y cansancio. Una información que ha coincidido con la publicación de unas fotos muy explosivas de RiRi posando para el objetivo de Terry Richardson. ¿Qué está pasando aquí?