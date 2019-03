Selena Gomez posa en topless para la revista GQ

Selena Gomez se convertirá en la imagen de la próxima portada de la revista GQ. La cantante muestra su lado más sensual y provocativo y garantiza dejar con la boca abierta a los lectores. Además, de enseñar su bonito cuerpo, la artista se sincera y hace algunas reveladoras declaraciones. ¿Hablará de Justin Bieber?

La revista GQ presenta a una Selena Gomez muy natural con prendas fluidas, vaqueros cortos, camisetas básicas, maquillaje natural y el pelo ondulado. Con este look, la artista está más guapa que nunca. Además, en una de la imágenes, la ex de Justin Bieber derrocha sensualidad haciendo topless y enfudiendo su cuerpo en unos sexys shorts.

"No tuve la oportunidad de hacer ciertas cosas en mi vida sin que la gente formara su propia opinión en todo momento. Yo elegí esto, así que no me pondré a llorar ni sentiré lástima. Ya dejó de importarme", revela la artista. Con estas palabras Selena demuestra que hace oídos sordos a todas las noticias que genera su relación con el intérprete de 'Sorry' y los continúos rumores sobre sus posibles novios.