Scout Willis se pasea en topless para protestar contra la política de privacidad de Instagram

Parece que la hija de Demi Moore y Bruce Willis, Scout Willis, tiene las cosas muy claras. Y es que al parecer Scout no está de acuerdo con la política de Instagram sobre los desnudos en Internet y ha protestado a su manera.

En pleno día, con una falda floral, zapatos, bolso y nada más, Willis salió a pasear en topless por las calles de Nueva York para más tarde subir las imágenes a la red social. “Legal por Nueva York, pero no en Instagram #FreetheNipple”, escribía junto a las imágenes.

A su parecer, ella no hace daño a nadie protestando de esa manera ya que “pasear en topless en New York no infringe ninguna ley y no le hace daño a nadie y mi comodidad con mi cuerpo no debería estar dictada por lo que otros perciben de mí”.

Es por eso que si alguien se siente ofendido con las imágenes, Scout lo tiene muy claro. “No quiero forzar a nadie con esto, si alguno de mis seguidores en las redes sociales se siente perjudicado con mis fotos, lo único que tienen que hacer es dejar de seguirme“, sentenció.