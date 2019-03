Sarah Hyland lo enseña todo durante los Globos de Oro en un selfie con su novio

Sarah Hyland fue una de las muchas estrellas invitadas que asistieron a las fiestas post gala de los Globos de Oro. La actriz estaba impresionante con un escotado vestido de terciopelo en verde, que acabó jugándole una mala pasada.

Sarah asistió a la fiesta de InStyle y desde allí publicó en su Instagram Stories un selfie junto a su novio, Wells Adams. De lo que no se dio cuenta la actriz de 'Modern Family' es que estaba mostrando un pezón, algo de lo que sí fueron testigos sus millones de seguidores.

Un momentazo que muchos de sus fans no dejaron de comentar en las redes sociales, alertándola de que había elegido un “mal ángulo” para hacerse la foto. Un descuido del que Sarah no fue consciente, lo que no le impidió que disfrutara del resto de la noche.