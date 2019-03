Samuel Trepainer, el cañón más sexy que nos llega de Canadá

Descubriendo a

Esta semana descubrimos a Samuel Trepainer, un canadiense de 27 años que está arrasando como modelo. No nos extraña nada, porque Samuel tiene un pelo rubio, un cuerpo bronceado y unos ojos azules que no te dejarán indiferente. Si quieres ver a este modelo no te pierdas las fotos, no tienen desperdicio.