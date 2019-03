Salen a la luz las fotos no publicadas de Lady Gaga para 'V Magazine' en las que juega a 'taparse' con purpurina

Nada se le resiste a Lady Gaga, ella es capaz de todo... y más. La cantante ha decidido mostrarse tal y como vino al mundo para una sesión fotográfica con la revista 'V Magazine'. Bajo el objetivo de Inez & Vinoodh, la diva de la canción posó desnuda y cada poro de su piel brilló con luz propia, ¡hasta sus partes más íntimas! Parece que la cantante se está aficionando a la moda de los brillos, porque lo que es a mostrarse desnuda, ya nos tiene muy acostumbrados.

A través de las redes sociales Gaga ha recibido tanto halagos como críticas, incluso la comparan con otra cantante amante de todo lo 'glitter', Kesha, ¿qué tal le habrá sentado a Lady 'Purpurina' la comparación?

La publicación The Guardian ha entrevistado recientemente a la cantante, donde se muestra de lo más sincera y leal. "Cuando piensan que me han destruído o me han hecho caer, eso les proporciona gran placer. Es casi entretenimiento para ellos burlarse de Lady Gaga, pero al mismo tiempo no tienen ni idea del álbum que he hecho", confesaba Germanotta sobre los que se dedican a criticarla.

A día de hoy, la artista se encuentra promocionando 'Applause', el primer sencillo de su retorno discográfico y durante el iTunes Festival la cantante presentó siete temas de lo que será su nuevo trabajo, haciendo las delicias de todo su séquito de fans y seguidores.