Ryan Bertroche, el 'labios de fresa' al que le pegarías un buen mordisco

DESCUBRIENDO A

OH MY GOD!! Y es que los ojos no resisten tanta guapura. Ryan Bertroche, el modelo de 22 años que está conquistando a todas las firmas de moda y a los corazones. Con esos ojos del color del mar, esos músculos y esos labios carnosos hasta decir basta, Ryan corta el hipo allá por donde pasa. ¡Menudo maromo!