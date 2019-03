Rosie Huntington-Whiteley posa desnuda para la revista Violet Grey

El ángel de Victoria's Secret Rosie Huntington-Whiteley se muestra muy sexy, tal y como su madre la trajo al mundo en una sesión de fotos para la revista femenina Violet Grey, además las ha compartido con sus seguidores en Instagram. ¡Menudas fotos más ardientes!

En el reportaje de fotos, la modelo comparte sus secretos de belleza, como fue su primer desnudo e incluso cómo ve ella la fama. Su musa Kate Moss, recuerda su primer desnudo como otra época: "Creo que yo era mucho más libre cuando era más joven".

De la fama dice: "Creo que de quién te rodeas es un reflejo de ti mismo. Hay una cita de Will Rogers que siempre me ha gustado: 'Lleva toda una vida construirte una buena reputación, pero la puedes perder en un minuto".

"Ser modelo, ser actriz: no es algo que decidas. Te eligen. Tú eres elegida. Eres parte de un casting, y eso es fantástico, por supuesto. Siempre tienes un sentimiento de orgullo cuando consigues algo, pero también hay siempre una gran parte de ti que quiere hacer que las cosas salgan por ti misma. Me gustaría estar en una posición en la que yo pudiera empezar algo. Esto es en lo que me voy a centrar este año", asegura sobre sus proyectos.

Respecto a ese cuerpazo de ángel Rossie asegura que ella se ciñe a la comida órganica, y que cuando queda con amigos sale a divertirse: "No podría llevar una vida restrictiva todo el rato. Sencillamente, no me divierte. No es manera de vivir. Todo es cuestión de equilibrio".

A la modelo la vida le sonríe, mantiene una historia de amor con el actor Jason Statham desde 2010, y además de su carrera de top sobre las pasarelas tiene pendiente el estreno de 'Mad Max: Fury Road', y por si fuera poco, acaba de lanzar su propia línea de lencería, 'Rosie For Autograph'. ¡No para!