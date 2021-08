Rosalía presume de figura en bikini en estas sensuales imágenes en la playa

Rosalía ha vuelto a incendiar las redes y no precisamente con su música. Es habitual que la cantante, quien ya cuenta en su perfil con 16,4 millones de seguidores, genere un enorme revuelo con cada publicación que comparte. Y es que, más allá de su admirable carrera profesional son, entre otras cosas, sus envidiables viajes, su simpatía y sus extravagantes estilismos lo que le han convertido en uno de los iconos más queridos y respetados internacionalmente.

Por eso, no es de extrañar que su talento musical no sea lo único que cause furor en redes. Recientemente se encontraba disfrutando de unos días en la ciudad de Barcelona y ahora han sido una serie de fotografías de lo más sensuales tomadas desde alguna playa paradisíaca las que han hecho temblar su tablón de comentarios.

Luciendo un bikini negro, la artista ha compartido cuatro instantáneas a las que ha titulado: ''Hihi'', y que en tan sólo 48h ya cuentan con casi 2 millones de 'likes' . Una selección de imágenes de lo más sexys donde Rosalía vuelve a hacer gala de la increíble figura que ostenta y donde presume de su impresionante tipazo y de sus marcadas curvas.

Como era de esperar, los mensajes por parte de tanto sus fans como de rostros conocidos, como Paris Hilton, no han tardado en llegar: ''Qué cuerpazo reina'', ''Es que no puedo más de lo guapa que eres'' o ''Qué calor'', son algunos de los comentarios que ha recibido la intérprete de 'Malamente' entre los que, por unanimidad, destacan los emoticonos de fuego.

Asimismo, lejos de aprovechar la ocasión para dedicarle únicamente una multitud de elogios, sus fieles fans han querido pedirle que les regale nueva música: ''Saca ya el álbum''.

Seguro que te interesa...

La prueba que confirma que Rosalía y Kylie Jenner han vuelto a ser amigas