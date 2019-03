Romina Belluscio, Stacy Keibler, Xenia Tchoumitcheva... ¿suplentes o definitivas amantes?

Nuestros chicos celebrities saben hacer apología del dicho de 'a rey muerto, rey puesto' y con descaro. Tras su ruptura con Malena Costa, Puyol anda a la caza de nueva presa y lo ha conseguido, por el momento, con la modelo Giselle Lacouture. Otro compañero de profesión, Guti, se vuelve loco por una buena modelo. Atrás quedaron sus recuerdos con Noelia López, de quien Guti dijo estar locamente enamorado e incluso se llegó a tatuar su nombre, "Noe", en el brazo, el mismo que ha sido reemplazado por las iniciales: R.B. en honor a Romina Belluscio, su actual prometida.

Y no nos bajamos de las pasarelas porque la modelo suiza Xenia Tchoumitcheva se ha llevado ya de viaje en dos ocasiones a Fernando Alonso. Pero, si solo hace dos meses que se separó de su mujer, Raquel del Rosario, ¿tan poco le ha durado el duelo? Las rubias siempre han gustado mucho y si no que se lo digan a Erin Heatherton, un 'ángel' de 'Victoria's Secret' y la nueva novia de Leo DiCaprio. El actor siempre ha dicho que el perfil de chica que busca es uno similar a la personalidad de su madre. Por eso no debió de gustarle del todo Blake Lively.

La 'prota' de 'Gossip Girl' algo malo tiene que tener cuando ellos siempre le dan esquinazo. Lively también sufrió el desplante del guapo Ryan Reynolds. Su paso por la vida del actor fue corto, ya que Ryan encontró otro amor: la modelo alemana Agnes Fischer. El tandem modelo-actor parece que gusta porque tenemos otro ejemplo: Geroge Clooney y Elisabetta Canalis. Ellos se juraron amor eterno, pero no cuajó. Stacy Keibler es la sustituta de Canalis y la recién llegada a la vida del actor hollywoodiense.

Como dice el dicho "rubias y morenas..." Lo importante es pasarlo bien hasta que llegue la chica ideal. Parece resultar misión imposible averiguar quién de todas será la que lleve al altar a nuestros celebrities o, ¿sí les veremos casados en breve?