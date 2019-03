Romina Belluscio es la mujer más sexy del mundo

Llena de alegría y felicidad, Romina Belluscio recogía el premio a la mujer más sexy. Un premio que llega tan solo unos días después de anunciar su futura maternidad y del que se siente 100% orgullosa.

La argentina ha querido compartir con sus compañeros de ‘Espejo Público’ tal merecidísimo premio. Un galardón que llega de la mano de los lectores de la revista FHM en colaboración con AXE y su campaña 'Feliz Fin del Mundo'.

Sin embargo, su compañero de plató, Jesús Mariñas, no parece estar muy de acuerdo con el nombramiento. Y es que, durante el programa, el periodista ha declarado que no le parece bien que el premio recaiga sobre una mujer “reconstruida”. Palabras que han sentado como un jarro de agua fría a nuestra colaboradora así como al resto de sus compañeros, quienes no han tardado en mostrarse contrarios a la opinión del madrileño.

Y es que, no cabe duda de que Romina es un mujerón de los pies a la cabeza y que su belleza arrasa allá por donde pasa.