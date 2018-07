Roberto Leal se desnuda para celebrar su 100.000 seguidores en Instagram

Roberto Leal ha querido tirar de humor para celebrar sus 100.000 seguidores en Instagram. Momentos antes de subir la esperada foto, ya iba calentando motores en su Instagram Stories.

“Gracias a todos ya somos más de 100K y aunque no lo dijera… hoy subiré una foto para celebrarlo”, escribía, y poco después añadía: “Espero no pillar un resfriado con el tiempo que hace”.

A la hora subía la esperada foto, en la que podíamos verle completamente desnudo sobre una toalla. Pero lo mejor de todo es que la imagen no es de ahora, sino de cuando tan sólo era un bebé: “Lo prometido es deuda. Después de que me lo hayáis pedido insistentemente, aquí tenéis la foto desnudo para celebrar los 100k. ¡¡Gracias a todos los que formáis parte de esta extensa familia! He tardado más porque se me resbalaba el móvil de las manos con la crema que me ha puesto mi madre. #100k #miniyo #38añosago #máscabezaqueunmastín”.