Robbie Williams se queda completamente desnudo en la portada de su nuevo disco, ‘Under the radar, vol. 1’

LO HA SACADO SIN PREVIO AVISO Y SÓLO POR INTERNET

De piedra se habrán quedado los seguidores de Robbie Williams cuando hayan visto que su ídolo ha lanzado nuevo disco sin previo aviso. Resulta que el cantante ha publicado ‘Under the radar, vol. 1’ sin decírselo siquiera a su productor, Guy Chambers, al que seguro que no le habrá hecho gracia esta sorpresa y más cuando se entere de que el nuevo trabajo no tendrá promoción alguna, más que la que el propio artista hace en su web. Además, Robbie aparece en la portada completamente desnuda saltando a una piscina, por lo que la polémica ya está de por sí servida.