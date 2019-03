River Viiperi, el Justin Bieber español que te hará enloquecer

River Viiperí ya es conocido por muchos como el nuevo Justin Bieber español. Y es que su naturalidad, espontaneidad y tablas se pueden comparar con las del cantante. Pero nosotros nos quedamos, sin duda alguna, con la exuberante belleza de Viiperi. Cualquiera que le vea desfilar en las pasarelas de las firmas con más reputación del mundo, podrá comprobar que este chico promete a convertirse en un grande de la moda.

Nuestro ibicenco, aunque tuvo bastante despliegue en la moda de nuestro país, decidió viajar para abrirse camino internacionalmente. Por ello, se instaló en Nueva York y tras desfilar para la firma Calvin Klein no dejaron de salirle trabajos. Y no nos extraña, pues con esos labios, esa mirada angelical y esos músculos... ¡Cualquiera se resiste a no contratarle!

Campañas de American Eagle, Macy's, Tommy Hilfiger y Bershka, entre otras, le han reclamado como producto publicitario y con ellas no han dejado de aparecerle nuevos fans. Así lo refleja su cuenta de Twitter en la que ya cuenta con más de 49.000 seguidores.

Este guaperas, visto lo visto, no pasa desapercibido. Y al igual que otros grandes modelos internacionales ya tiene su propio blog: Never Back Down, en él cuelga todas y cada una de sus sesiones fotográficas.

Claro está, que este chicarrón apunta alto. Por el momento, ya ha sido elegido mejor modelo masculino del año 2010 y actualmente ocupa el puesto 35 del top 50 en el portal models. ¡Menudo partidazo!