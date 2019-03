Rita Ora sufre un descuido con su pantalón al subir al coche y le fotografían con medio trasero al descubierto

No ha sido una buena semana para Rita Ora. Después de su polémico tuit, en el que sugería a sus seguidores de Twitter que si querían escuchar su nuevo single deberían retuitear ese mensaje más de 100 mil veces, las redes sociales ardieron en críticas hacia la artista de origen Kosovo. Y es que no solo sentó muy mal aquella petición, sino que al observar que no había conseguido ese número de retuits, Rita decidió eliminar aquel mensaje como si nada hubiese pasado. ¿Se trata de otro fracaso más en la carrera profesional de esta cantante?

Por si fuera poco esta polémica, los intrépidos objetivos de los paparazzi han fotografiado a Rita de lo más descuidada y con medio trasero al descubierto mientras subía a su coche. Al parecer la artista sufrió un descuido con su vestuario y allí estaban los fotógrafos para inmortalizar el momento.

De momento, su single 'Black Widow' junto a Iggy Azalea está siendo un éxito por todo el mundo, pero en él sólo aparece como colaboradora de la rapera australiana. Y es que su carrera como solista no parece haber despegado de la manera que se esperaba, a pesar de estar en el sello discográfico 'Roc Nation' del magnate de la música Jay Z, marido de Beyoncé, desde 2009, donde se esperaba que Rita se convirtiera en la nueva Rihanna.