Rihanna, Sharon Stone, Kristen Stewart y Vanessa Hudgens son algunas de las famosas que han marcado pezón

DE LAS TRANSPARENCIAS A LOS DESCUIDOS, TODAS HAN TENIDO PROBLEMAS

Cristina Pedroche ha protagonizado un comentario jocoso que no ha pasado desapercibido ante nadie, y es que la colaboradora de Zapeando se ha dado cuenta de que le habían colocado un pinganillo que parecía un pezón, así que en medio del programa ha dicho: "Me he puesto pezón nuevo". En su caso solo era un pinganillo, pero muchas famosas se han visto envueltas en temas de 'pezoning', sin querer... ¡O queriendo!. Kate Moss, Maiah Carey, Jennifer Lawrence o Mar Flores, Rihanna o Kristen Stewart son algunas de ellas.