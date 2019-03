Rihanna revoluciona los campos irlandeses en su último videoclip

Rihanna es una chica súper ‘hot’ y es capaz de calentar el ambiente allá por donde pase. No nos extraña que el granjero al que su equipo alquiló la parcela de tierra donde rodaban su último videoclip, tachara su conducta de ‘inapropiada’. Ay Rihanna, si es que con esos vaqueros cortos y esa forma de tocarte los pechos podrías hacer arder el trigal entero...

No es la primera vez que a la de Barbados se le llama la atención por un tema parecido, y es que ser tan sexy... ¡también tiene consecuencias! Que si en Kuwait censuraron la foto en la que promocionaba un perfume porque iba muy ligerita de ropa, que si el videoclip de su tema ‘S&M’ fue vetado en Francia... Vamos, que a partir de ahora más vale que la cantante vaya con jersey de cuello vuelto si no quiere verse censurada en todos lados.

Mírala ella: con sus vaqueros rotos, su camisa abierta, sus atributos bien marcados con un sujetador rojo, luciendo y retozando entre los trigales... ¿Qué iba a pensar el pobre hombre? Pues que su tierra no estaba siendo ‘tratada’ de forma correcta...

El señor en cuestión confesó: “Yo en realidad no sabía quién iba a venir... Aunque si me hubieran dicho el nombre tampoco hubiera significado mucho porque no sabía quién era”, recoge el Daily Mail. Pero al final acabaron haciendo las paces y Rihanna y el granjero se despidieron estrechándose las manos.

Si es que Rihanna, ¡capaz eres de provocar una revolución agrícola!