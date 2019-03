Rihanna posa semidesnuda para V Magazine

La revista V magazine ha realizado un reportaje de lo más sensual y lleno de color junto a Rihanna. La cantante aparece con un maquillaje muy colorido, tanto en ojos como en labios, además también lleva el pelo rubio platino. Con unas poses muy sexys Rihanna nos muestra de nuevo su lado más sensual.

Además del reportaje fotográfico, la cantante ha realizado algunas declaraciones como esta: "A la gente que dice que porqué me he tomado un tiempo libre les digo: Estos dos últimos años son los que más he trabajado en mi vida. He estado trabajando en dos álbumes, una película animada, sesiones fotográficas con varias revistas, diseñando para Puma y la línea de medias (Stance), mi nueva línea de fragancias y la gira de verano". ¡Y es que el huracán Rihanna no para!

El encargado de fotografiar a Rihanna ha sido Steven Klein, este reconocido fotógrafo también ha trabajado con estrellas como Madonna, Tom Ford o Brad Pitt.