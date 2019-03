Rihanna da la nota por las calles de Nueva York con un modelito muy provocativo

¡Madre del amor! Pero qué le pasa a Rihanna últimamente, que además de estar de un vulgar en sus comentarios vía Twitter también parece estarlo en su manera de vestir. La cantante ha vuelto a dar la nota con un atuendo con el que no ha dejado nada a la imaginación de los que se iba encontrando por New York.

La de Barbados salió a cenar a su restaurante italiano favorito, en pleno centro de la ciudad de los rascacielos, y lo hizo con un jersey un tanto raruno. Aunque a simple vista parecía ir bastante abrigada, si uno se fija (y no tiene que hacerlo mucho…) en su parte central, la cantante pasó de ponerse una típica camisetita para disimular las transparencias. Pero por no ponerse… ¡tampoco utilizó sujetador! El look se completaba con unas botas y unos vaqueros de lo más desgastados.

“Me he dado cuenta ahora que me gusta mi cuerpo, aunque no es perfecto. Me siento sexy por primera vez y no quiero deshacerme de mis curvas”, comentaba en una entrevista reciente de la ex de Chris Brown. Y viendo cómo luce, sin ningún tipo de pudor, demuestra que sí, que está orgullosísima de su tipazo…

De lo que estamos seguros es de que, a los que estuviesen cerca de la mesa de la cantante en dicho restaurante italiano se les debió atragantar en más de una ocasión el macarrón, porque teniendo esas vistas…