Rihanna se marca un topless un día después de confirmar su actuación en Rock in Rio

Después de recuperar su escultural figura, Rihanna no deja de dar el ‘Do de pecho’. El pasado mes de enero disfrutó de unas vacaciones en Hawaii, pero no ha sido hasta ahora cuando la de Barbados ha hecho públicas las fotografías de su idílico viaje. Unas imágenes que ha querido compartir con sus seguidores de Facebook un día después de confirmar su asistencia al Festival Rock in Rio de Madrid. ¡Qué buena forma de celebrarlo!