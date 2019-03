Rihanna exhibe sus encantos por las calles de Saint Tropez

Hace unos días Rihanna alegró a todos sus seguidores con unas fotos muy, muy calentitas. La cantante subió unas imágenes demasiado provocativas a su perfil de Twitter que causaron furor en la red. Tumbada, con postura de lo más insinuante y desnuda sobre un lecho de hojas secas, Rihanna presumió de cuerpazo.

Pero la ex novia del polémico rapero Chris Brown no se conforma con que solo sean sus seguidores de Twitter quienes la vean enseñando carne. La artista quiere que todo el mundo admire su espectacular belleza y se pasea por Saint Tropez con un bikini de lo más sexy. Ella es así, le encanta que le miren y no duda en irse de compras con un modelito de lo más provocativo y enseñando carne ¡Ay, quien tuviera tu cuerpazo para pasearse así!

Además, la artista no para de subir fotos en alta mar, relajada o simplemente gustándose ante la cámara. La de Barbados se ha propuesto que todos sus seguidores la envidien… Está disfrutando con sus amigos de las fiestas más exclusivas hasta el amanecer y parece que ha vuelto a rencontrarse con su pasado. Ella y su ex, Chris Brown, podrían estar haciendo las paces en la Costa Azul francesa. Según The Sun, han coincidido durante estos días en alguna fiesta y comentan que podrían haberse dado una segunda oportunidad.

Parece que a la cantante el verano le está sentando de maravilla. Además de estar disfrutando rodeada de amigos, se estrena como diseñadora con la próxima colección de la firma River Island. A ver si nos ofrece unos diseños para lucir igual de espectacular que ella. Aunque con los modelitos que usa últimamente, veremos con que nos sorprende…