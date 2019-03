Ricky Martin se queda tirado en la calle... ¡Y en ropa interior!

Parece un chiste o una historia rocambolesca, pero, al parecer, cierta del todo. Así lo asegura su protagonista: Ricky Martin. El cantante ha querido compartir con todos sus fans vía Facebook y, posteriormente, también en Twitter lo sucedido esta misma mañana. Una situación en la que más de uno se podrá ver reflejado, aunque en este caso con algún matiz…

“Que manera de empezar mi día. Me acabo de quedar afuera de mi apartamento sin llaves. Y solo. Se me cerro la puerta”, comentaba el puertorriqueño. Una situación agobiante y que a más de uno seguro que le ha pasado. ¿Lo gracioso de todo esto? Lo siguiente que Martin escribió en sus redes sociales…: “El problema es q estaba en ropa interior. Tuve que bajar a recepción para buscar la copia de la llave. Como sabrán a las 8:15 am en elevador esta lleno de vecinos yendo a trabajar”.

Cuánt@s estaréis pensando ahora mismo: “lo que habría dado yo por estar en ese ascensor”. Sí, imaginaos que vais a trabajar bien temprano, el ascensor para en un piso y cuando se abre la puerta aparece el mismísimo Ricky Martin en ropa interior. Y lo mejor de todo es que no es ni un sueño ni una broma. ¡Madre del amor! ¡Mejor ni pensarlo!

Una situación bastante embarazosa pero que el cantante supo sobrellevar con el buen humor que le caracteriza. “Tremenda dosis de adrenalina matutina c*rajo. Todavía me sigo riendo”, confesaba. ¡La pena es que no haya ninguna imagen de ese momentazo! A partir de hoy, esa comunidad de vecinos debe estar revolucionada y deseando que a Martin se le cierre la puerta cada mañana.