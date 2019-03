Ricky Martin aparece completamente desnudo en un vídeo muy caliente

Ricky Martin acaba de estrenar su esperadísimo espectáculo 'All in' en el casino de Monte Carlo de Las Vegas, que se extenderá con otras 18 fechas más, donde deleitó a todos los asistentes con veintiún temas con los que demostró lo mejor de sí mismo entre los que estaban clásicos como: 'She Bangs' o 'Shake Your Bon Bon'.

Pero, además, de cautivarnos con su maravillosa voz y su magistral movimiento de caderas el puertorriqueño tenía preparada una sorpresa que nadie esperaba, y es que en mitad del show el artista emitió un vídeo donde salía completamente desnudo.

¡Cómo lo oyes! Ricky mostró como se estaba preparando antes de ir al concierto y en el vídeo podemos ver a Martin haciendo ejercicio vestido con una ajustada camiseta blanca y unos calzoncillos e inmediatamente después se va a la ducha donde aparece sin nada, solo tapando sus partes íntimas con una toalla, pero sus posaderas quedan totalmente al aire y el público no pudo contener la emoción al comprobar las imágenes.

Además, entre los asistentes estaba su prometido, Jwan Yosef, quien no dudó en comunicar a través de sus redes sociales lo orgulloso que estaba de su chico: "Las Vegas jamás volverá a ser lo mismo. Ahora está en manos del hombre más increíble del mundo", comentaba.