Ricardo Gómez, muy 'contento' de coincidir con Ana Duato en Ibiza

Ricardo Gómez está pasando un verano de lo más feliz y entretenido. A su éxito laboral se ha sumado la confirmación de su relación con Ana Rujas, noviazgo que el actor está compaginando a la perfección con sus escapadas a festivales y playas con sus amigos.

A pesar de ser un joven muy discreto con su vida personal, el actor que da vida a Carlos Alcántara en la popular ficción 'Cuéntame' es muy aficionado a las redes sociales, especialmente Instagram, donde publica instantáneas sobre sus ocupaciones y amistades con frecuencia.

Por este motivo, cuando el actor coincidió con Ana Duato, la actriz que da vida a su madre en televisión, el joven no dudó en tomarse una fotografía con ella y subirla a la red social. "Aquí me podéis ver abrazando al amor en persona", escribió Ricardo junto a la tierna fotografía antes de saber el revuelo que levantaría.

Muchos de los seguidores del actor han decidido ver más allá del bonito encuentro entre Ana y Ricardo debido al turgente bulto que el joven tiene entre las piernas en la fotografía. Los comentarios jocosos al respecto no han tardado en llegar, tanto de atacantes -"Qué contento te has puesto"- como de defensores -"Igual no está empalmado y es su tamaño natural"-.