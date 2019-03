¿Es realmente Jay McGuiness el que aparece desnudo en una webcam?

Jay McGuiness, del grupo ‘The Wanted’, no para de liarla parda últimamente. El líder de la banda confesó hace tan sólo unas semanas, con todo tipo de detalles, su vida sexual durante su gira por Estados Unidos. En definitiva, lo que vino a decir fue: “Me acosté con más niñas en Estados Unidos en un mes que en todo un año en Reino Unido”, y a partir de aquí cada cual saque sus conclusiones.

El caso es que se ve que desde entonces se ha vuelto bastante liberal en lo que al tema sexual se refiere. O, al menos, eso parece en las imágenes que ya andan sueltas por internet y en las que se ve a Jay totalmente desnudo haciendo una webcam.

En la imagen no se ve del todo claro si se trata de él o no, pero sus abogados ya se han adelantado a decir que no se trata de él “por muchas razones”. Cuáles serán las razones, aún no lo sabemos, pero el caso es que el chico que aparece en la imagen se da un cierto parecido.

Si se tratara de Jay, su nombre se sumaría a la interminable lista de famosos a los que se pilla en circunstancias similares. Recordemos los casos, por ejemplo, de Vanessa Hudgens y Scarlett Johansson, que también mostraron sus encantos al mundo cuando sus móviles fueron hackeados.

En fin, que el asunto no queda nada claro… Así que juzga por ti mismo, ¿se trata de Jay o no?