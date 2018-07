La reacción de Marta Hazas a las críticas por su foto desnuda en Instagram

Marta Hazas ha estado de vacaciones en Sicilia. Desde ahí hace unos días la actriz publicaba una foto en la que parecía estar desnuda y con la que celebraba los 400 mil seguidores en Instagram.

Anoche, con motivo de los Fotogramas de Plata, Marta no quiso dejar pasar la oportunidad de estar junto a sus dos compañeras y amigas de ‘Velvet’, Paula Echevarría y Cecilia Freire, ambas nominadas a Mejor Actriz por la exitosa serie. Finalmente fue la primera la que se fue con galardón bajo el brazo, pero las tres lo pasaron en grande.

Una velada de lo más especial en la que Europa Press recogió la reacción de Hazas sobre las críticas que ha recibido por la instantánea que compartió. La actriz asegura que “aunque no lo parezca llevaba bikini”, pero, sin duda alguna, lo que más le ha llamado la atención ha sido que “las mujeres seamos tan críticas con las mujeres, sobre todo con las chicas que van por la calle enseñando culo por debajo del short vaquero”.

Desde luego, Marta no creyó que se armaría tanto revuelo con esa imagen: “Estaba leyendo de verdad”, y añade: “Como no he estado en Madrid lo he tomado súper ajeno. Me he enterado después, no lo he vivido”.