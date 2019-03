Raica Oliveira vuelve a enseñarnos trasero

A sus 26 años, Raica es en la actualidad una de las modelos más cotizadas del mundo. Destronó a la impresionante Kelly Brook, para ocupar su lugar y convertirse en la imagen de la firma de lencería ‘Ultimo’. Ahora, vuelve a posar con las novedades de la marca.

Raica luce tipazo con la última colección. Derrochando toda su sensualidad y mirando con encanto y misterio a la cámara para realizar su segundo trabajo para la firma.

De frente y de espaldas, enseñando una vez más su perfecto trasero. Se ve que el ex ‘Ángel’ de Victoria Secret no tiene reparo a la hora de mostrar sus posaderas, y es que hace poco menos de un mes, pudimos verla en otra sesión de fotos igual de ligerita de ropa.

Raica es la ex de Cristiano Ronaldo, y actual chica de Javier Hidalgo (ex, a su vez de la modelo Malena Costa, actual pareja de Carles Puyol). Suena lioso, pero así es. Todos juntos pero no revueltos. ¡Menuda locura el mundillo de los futbolistas y modelos!