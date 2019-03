Rafa Mora ya no es el que era. El televisivo ya no puede presumir del cuerpazo que tenía antaño. De hecho, últimamente en sus publicaciones en Instagram no se deja ver sin camiseta.

Pero como prueba contundente, las imágenes que ha publicado la revista QMD! en las que podemos ver a Rafa junto a su novia Macarena disfrutando de unas vacaciones en Cancún.

En ellas se observa que Rafa ya no luce los abdominales de antes y que su torso ya no está tan definido como lo recordábamos.