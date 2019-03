¿Por qué a tu chico no le apetece tener sexo contigo?

"Cariño, hoy no. Estoy cansado"

Cansado, como concepto, es bastante amplio. Puede que lleve desde las 7 de la mañana despierto y haya tenido mucha faena en el trabajo. Preferirá decirte eso cariñosamente a “Llevo todo el día queriendo meterme en la cama y ahora tú estás estorbando este momento de relax”.

"Me duele la cabeza"

Los chicos también enferman y, si nos dicen que les duele la cabeza, no es una excusa para no hacer el amor. Hay que entender que ponerse a tono si te explota la cabeza o con una congestión horrible no es fácil.

"¿Cómo voy a poder con tu madre durmiendo al final del pasillo?"

Si tenéis visita en casa, por mucho que tu chico te atraiga y estés deseando quedarte a solas con él para “desestresarle”, es normal que él se sienta cohibido. Y más si son tus padres los que duermen en la habitación de invitados.

"No puedo concentrarme, estoy cansado mentalmente"

El estrés es una de las causas principales que cortan, e incluso impiden, la erección. En estos casos, puede que él prefiera charlar contigo en el salón con una copa de vino mientras te cuenta lo que le preocupa.

"Ufjsorfdwsoapwnfjc"

Está claro que ha bebido demasiado. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central por lo que, aunque se sienta eufórico, no será capaz de terminar la faena.

"Aún tenemos que desembalar diez cajas y montar un armario"

El miedo al cambio o al compromiso genera estrés y frustración y eso hará que no se sienta con ganas de sexo. Si acabáis de formalizar vuestra relación o habéis decidido iros a vivir juntos, puede que los primeros días no esté tan pasional como antes.

"Voy a pasear al perro y luego tengo que darle el biberón al niño"

La rutina es la enemiga de las parejas. Vuestra vida se ha vuelto repetitiva y los quehaceres caseros y familiares ocupan todo vuestro tiempo. Para reavivar la pasión, lo mejor es innovar: disfraces, citas, juego de rol, cenas románticas…

"¿De verdad me quieres?"

Puede que tu chico se sienta inseguro, ya sea por los celos o porque siente que él está más enamorado que tú. En esos casos, debes conseguir que él se sincere contigo porque la mejor forma de dejar atrás esos miedos es hacerle ver que no tienen fundamento. Y, después, mostrarle todo lo que te atrae.

"No siento nada"

Si os veis poco, la masturbación puede suplir vuestras relaciones de pareja. El problema de esto es que, en ocasiones, el acostumbrarse a la autosatisfacción hace que no se disfrute igual del sexo.

"Mi vida es una mierda"

Si tu chico está deprimido, su apetito sexual será nulo. No solo por su sensación de abandono e inseguridad sino por las medicaciones. Los antidepresivos provocan disfunción eréctil y disminuyen el deseo sexual.