Publican nuevas imágenes de Melania Trump desnuda junto a una mujer

Tras hacerse públicas, a través del New York Post , unas imágenes de la mujer del candidato a presidente de los Estados Unidos desnuda de un reportaje que protagonizó para una revista francesa ( Max Magazine ) en 1995, Melania ha estado en boca de todos. Pero la cosa no ha acabado aquí…

Melania Trump like you've never seen her before https://t.co/2H8ptMysYb pic.twitter.com/ih9K2EONbe