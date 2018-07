El posado de Gwyneth Paltrow desnuda: ¿y sus pezones?

Gwyneth Paltrow ha sido el centro de todas las miradas tras protagonizar un posado semidesnuda para la primera edición de Goop, una revista centrada en el bienestar, la alimentación sana, la belleza y que plasma todo aquello que la actriz cuenta en su web homónima.

La ex de Chris Martin posa en topless sin apenas maquillaje con tan solo la parte de abajo del biquini y cubierta de barro. Aunque hay un pequeño detalle que no ha pasado desapercibido en esta sexy portada: los pezones de la actriz han desaparecido.

En la portada aparece la frase "Earth to Gwyneth" , una frase muy acertada para el contenido que ofrece este nuevo proyecto de la actriz, quien relatará en su primer número sobre como descubrió la moda de los zumos détox: "Recuerdo estar en una tienda hipppie de comida sana en Greenwich Village y vi un libro describiendo una limpieza superior y fue como ¿Esto que es?. Recuerdo que al día siguiente estaba como guau, acabo de terminar la limpieza y me siento mucho mejor. Ahora me puedo tomar una cerveza y fumarme un cigarrillo, ¿verdad?", decía la actriz. La revista saldrá a la venta el próximo 14 de septiembre aunque también se puede pedir online.