Pink posa desnuda para la portada de la revista 'Who Magazine'

La cantante habla sobre su cuerpo

Después de que Pink desatase los rumores sobre un posible embarazo a raíz de un tuit publicado en su cuenta de Twitter, ahora la cantante se ha lanzado a posar totalmente desnuda para la portada de la revista australiana 'Who Magazine'. Y aunque no quede duda de que Pink tiene un cuerpo que a más de una le gustaría tener, confiesa que su educación le sirvió para tomarse su físico de otra manera y no darle tanta importancia.