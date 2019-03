Pia Alonzo Wurtzbach es la mujer más sexy del mundo según la revista Esquire

Sin corona, ni vestido largo y con apenas maquillaje, Pia Alonzo Wurtzbach, ha conseguido alzarse con el título de la mujer más sexy del mundo según la edición filipina de la revista Esquire. La modelo protagoniza la portada del próximo número vestida sólo con una camiseta y ropa interior. Aunque su nombre es más recordado por la equivocación de Steve Harley cuando nombró a Ariadna Gutiérrez como Miss Universo en vez de a ella, con este segundo título la modelo seguro que consigue meterse en la retina de todos los lectores de la publicación.

Los usuarios de las redes sociales no pierden oportunidad para mofarse de cualquier noticia por eso no han tardado en hacer la broma si no sería también un error el nombramiento de Alonzo como la más sexy. Pero esta vez, no hay duda, Alonzo es la más sexy y más después de verla con una vestimenta tan relajada y pelo revuelto.

Desde su coronación la modelo ha sabido explotar su carrera como muestra en su perfil de Instagram apareciendo en numerosas publicaciones como la revista Rogue y su popularidad ha crecido notablemente llegando a tener más de dos millones de seguidores.