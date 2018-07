Pelayo Díaz se desnuda en Instagram para presumir de morenazo

Ha vuelto al trabajo después de celebrar su cumpleaños en Ibiza

Sus fotos en Instagram son seguidas por más de 800.000 mil personas, pero esta vez, Pelayo Díaz ha conseguido miles de likes no por sus estilismos o por sus fotos con mucho rollo, sino porque el 'it boy' ha compartido una foto desnudo por haber cumplido su "misión morenazo". El exnovio de David Delfín ha presumido no sólo de color de piel sino también de unos abdominales muy marcados.