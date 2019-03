Paula Prendes: “Antes iba de tigresa pero ahora soy gatita”

Paula Prendes puede presumir de hacer subir la temperatura con tan sólo echarle un vistazo a su sesión de fotos para el número de noviembre de la revista FHM. La reportera y actriz saca su lado más sexy en un posado de lo más travieso entre las sábanas de una cama deshecha.

Paula confiesa que ante todo es periodista, “pero valgo lo mismo para un roto que para un descosío”. Y la verdad es que todo lo que la asturiana se propone… ¡Le sale de maravilla! Tras su paso por ‘Gran Hotel’, ahora ha hecho de mala malísima en ‘Imperium’, una faceta que le encanta. Es muy polifacética, “no me queda un palo por tocar, sólo el teatro”, sentencia.

Con respecto a los chicos, Prendes lo tiene claro: “No soy de esas que me tengan que venir a buscar a casa y me paguen las cena… Sí me gusta que me cuiden y me protejan, pero no soy una muñeca rota”, asegura. Aun así confiesa: “Antes iba de tigreas pero ahora soy gatita”.

¿Y cómo mantiene ese cuerpazo? Asegura que “para mantenerme en forma hago mucho deporte. No se me nota pero estoy cachillas”. Y es que no sólo es asidua al gym, le encanta practicar barranquismo o kite surf.

Desde luego, ¡una mujer 10!