Solo llevamos unas semanas de este verano 2020 y Paula Echevarría ya luce un moreno intenso y que para algunas parece imposible de conseguir. Son varios los trucos que la actriz comparten con nosotras para acelerar el bronceado como ha hecho durante esta cuarentena a través de sus Stories de Instagram donde ha mostrado algunos productos que utiliza.

Puede que los meses de confinamiento, en los que la mayoría de días han sido soleados, le hayan venido bien a la exmujer de David Bustamante para conseguir el bronceado que ya tiene a estas alturas de verano. Estamos seguros de que la casa que Paula comparte con el exfutbolista Miguel Torres, su actual pareja, tendrá un espacio perfecto para tomar el sol y conseguir el color de piel que lucen ambos.

Los posados veraniegos y en general las fotos que publica la celebrity en sus redes siempre dan mucho que hablar y esta vez no iba a ser para menos. Como puedes ver en el vídeo de arriba, y a pesar de que la foto lleva un filtro, no se puede negar el impactante bronceado que luce Paula y que ha dejado a sus seguidores muy sorprendidos y así lo reflejan algunos de sus comentarios: "Qué morena", "Tan morena... no se lleva"...

