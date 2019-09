Patricia Steisy vuelve a estar en el punto de mira, ya que si hace unos días una escritora novel la acusaba de tener un actitud prepotente y pedirle dinero por promocionar su libro, ahora la televisiva ha querido sumarse a la lucha que han empezado famosos como Paco León y con la que reivindican el derecho a subir lo que quieran a su cuenta.

De lejos son conocidas las estrictas normas que tiene Instagram respecto a los desnudos integrales y los pezones, por lo que muchas celebrities se han visto censuradas a la hora de publicar sus imágenes más arriesgadas. Steisy es una de ellas, ya que acostumbra a subir fotos bastantes provocativas, por lo que la joven ha decidido rebelarse contra las normas de la red social publicando una imagen completamente desnuda en la que se tapa estratégicamente las zonas íntimas:

"Hola!! Después de darle vueltas a la cabeza he llegado al punto soberano de estar hasta el mismísimo de Instagram, de que me quite las fotos que ellos dicen que no cumplen con las normativas pero después me tengo que comer ver la misma foto en otros perfiles y ¿qué pasa, que como son más famosos ellos, sí cumplen los requisitos?, estoy harta de que a las mujeres nos censuren los pezones y a los hombres no, estoy harta de no tener la libertad de subir directamente las fotos que me da la gana, como no me siento del todo libre y ya he dicho antes me cabrea este tipo de cosas, he decidido hacerme un Only Fans con mi chico para poder subir todas las fotos que aquí no podemos, llamarlas libertad de expresión, porno, subidas de tono, vulgares, lo que queráis, el caso es que si quieres ver fotos como por ejemplo esta sin censurar, ya puedes entrar en nuestra cuenta de Only Fans @steisypablopisa", ha escrito junto a la publicación.