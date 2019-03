Paris Hilton y su ‘sexy Navidad’

LA HEREDERA NOS FELICITA LA NAVIDAD

La heredera del imperio Hilton, Paris Hilton, no tiene frío en invierno, basta ver los modelitos que luce últimamente donde la tela brilla por su ausencia. Y si no teníais claro la afición de Paris por la lencería basta con que echéis una ojeada al pedazo de look que se ha marcado para felicitarnos la Navidad.