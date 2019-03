Los papis más buenorros

¡Menudos padres andan sueltos por ahí! Nos gustaría saber que pensarán sus niños dentro de unos años cuando crezcan y se den cuenta de los cuerpazos que les han cuidado durante su infancia.

¿Quién no querría que David Beckham, Matthew Mcconaughey o Brad Pitt le estrechara con esos brazos tan musculosos? ¿Y esas tabletas de chocolate? ¿Y esas caritas que nos ponen tanto? O imagínate que que Ricky Martín o David Bustamante te canten al oído mientras te vas durmiendo...

Nosotros nos conformamos con cualquiera de ellos porque no diréis que no están para comérselos. No todos los jovencitos se van a llevar el gato al agua y con ellos se demuestra que algunos hombres son como los vinos, que cuánto más maduritos, más buenorros están. Si es que quién no querría un 'papi chulo' de tal calibre a su lado...

Y tú, ¿con cuál te quedas? Ya sea cantante, actor, futbolista, modelo o príncipe, estos papis... ¡nos encantan!