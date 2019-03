Pamela Anderson será la protagonista del último desnudo de Playboy

Hace unos dos meses, la revista Playboy anunció que a partir de marzo de 2016 dejaría de publicar desnudos, por lo que el próximo número será el último en el que aparezca una celebrity despojada de su ropa. Y quién mejor para ser la cara de este hecho histórico que una mítica de las portadas de la publicación de Hugh Hefner: Pamela Anderson será la protagonista del desnudo final de Playboy.

Pamela es "la playmate más famosa de la historia de la revista" y posee el récord de apariciones en la publicación. La actriz ha sido la estrella de, nada más y nada menos, que 14 portadas y 15 reportajes desde que posó por primera vez en 1989 con 22 años. "El fotógrafo me hizo las fotos en un único carrete porque estaba nerviosa y vomitando. Entonces vi las fotos y desde ese momento fue difícil dejarme la ropa puesta", ha comentado Anderson.

La propuesta de ser la última protagonista de los desnudos de las portadas de Playboy le sorprendió mucho a Pamela: "La gente me preguntaba si volvería a posar para Playboy, pero yo pensaba que no me lo volverían a pedir, que estarían cansados de mí", ha explicado. "Pasé unos años difíciles, me sentía un poco insegura porque todo el mundo se hace mayor. Así que cuando Hef me llamó, no pude evitarlo", añade.

Anderson ha confesado que se siente "feliz de haber formado parte de ello" y que echa de menos "los días de Playboy". Con el permiso de sus hijos, Pamela ha aceptado este último proyecto, que cierra una larga etapa de desnudos que comenzó con Marilyn Monroe y que acabará con ella este 11 de diciembre, para dar paso a un formato apto para mayores de 13 años.