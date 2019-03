Pamela Anderson se desnuda completamente para celebrar que está curada de hepatitis C

HA LUCHADO CONTRA ESTA ENFERMDAD DURANTE 16 AÑOS

Pamela Anderson no podría estar más feliz: por fin está curada completamente de la hepatitis C que contrajo hace 16 años, cuando se tatuó con la misma aguja con la que se había tatuado su ex marido, Tommy Lee. Ahora la actriz ha superado la enfermedad y se encuentra al cien por cien, por lo que lo ha celebrado publicando en Instagram.