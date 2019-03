Paco León vuelve a aparecer completamente desnudo en las redes sociales frente a un espejo

Parece ser que Paco León le ha cogido el gusto a esto de desnudarse en las redes sociales, y es que si hace un año publicaba una foto desnudo completamente para celebrar su millón de seguidores en Twitter, ahora para despedirse de La Habana, ciudad a la que se desplazó para asistir al Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, ¡lo ha vuelto a hacer!

Frente al espejo y a una distancia considerable de la cámara para que nadie pueda hacer zoom en la imagen, Paco se ha fotografiado desnudo y tapándose su atributo masculino con una mano. Esta vez el actor ha sido más reservado y ha titulado: "Así me despido de Cuba, con una mano delante y otra en el móvil ... (No lo intentes, no se amplía ;)".

¡Qué gracioso! Porque todo lo que tenían que ampliar sus fans, ya lo ampliaron hace tiempo con aquella reveladora y sorprendente foto de hace un año...