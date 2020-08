Paco León se atreve a publicar esta foto desnudo de nuevo después de que se la eliminasen

Paco León ha vuelto a demostrar que no tiene miedo a la censura de Instagram. Este fin de semana el actor volvía a demostrar su gran valentía y su lucha por la naturalidad compartiendo con todos sus seguidores un nuevo desnudo. Y es que los desnudos del actor en redes ya se han convertido en tradición…

Pero ha vuelto a ocurrir, horas después de publicar la foto, Instagram decidía censurar al actor.

"No debería sorprenderme, pero me sigue sorprendiendo que me borren esta foto por contenido inadecuado con lo que hay por ahí.... Celebrar la naturaleza, los cuerpos, el verano, la libertad... me parece de lo más adecuado y oportuno. Pero ellos ponen los límites y yo apuro todo lo que me dejen. No os parece? Espero que esta que no se ve las ingles no ofenda a nadie", escribe el actor junto a la nueva imagen que ha publicado donde él mismo se ha puesto un cartel de censurado sobre su cuerpo.

Seguro que te interesa...

El nuevo desnudo de Paco León donde ha preferido taparse la cara