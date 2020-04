Oriana Marzoli no ha dejado de compartir fotos de lo más sexys en sus redes sociales durante el confinamiento. La televisiva presume de cuerpazo en las redes sociales y así hemos podido verla en lencería en muchas de las imágenes que ha publicado.

Pero ha sido una de las últimas la que ha recibido un aluvión de críticas. En ella aparece Oriana en braguitas y sujetador a juego, solo cubierta por una camiseta blanca mientras se mira al espejo.

Junto a la foto ha escrito: "Cuando te ves al espejo, ves lo que realmente esperas ver de ti? Sé quién tú quieras ser, no lo que los demás quieren que seas! #esaeslaclave #beyourself".

Rápidamente comentarios como "qué foto tan vulgar, creo que vales más que esta foto. Lo siento", "Reina!! No es por nada. .. pero las bragas de la abuela no favorecen. Tápate. Tápate… o pon un peluche… Es que da grima", o "Te has editado hasta el c*ño", se han sucedido uno tras otro.

