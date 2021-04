Octavi Pujades se queda sin ropa al lado de su padre

Octavi Pujades triunfa tanto en la pequeña y gran pantalla como en las redes sociales.

Durante el confinamiento, los seguidores del actor crecían día a día gracias a las curiosas e imaginativas fotos que publica junto a su familia, especialmente junto a su padre, Joan Pujadaes, quien se ha convertido en el protagonista indiscutible de los post del actor y en un personaje muy querido de las redes.

El actor se encerró junto a él en casa para protegerle así del coronavirus y estar a su lado para cuidarle en todo lo que necesitase, y es que el padre del intérprete padece una enfermedad respiratoria que le hace ser muy vulnerable frente a este terrible virus que ha cambiado la vida de todos.

El actor vive divido entre el cuidado del 'patriarca', como así cariñosamente lo llama, sus dos hijos, y la relación que mantiene con su actual pareja, la también actriz y bailarina Anna Senan.

Unas publicaciones con la que se ha convertido en todo un ejemplo para sus miles de seguidores con las que demuestra cómo es capaz de conciliar su trabajo como actor y su faceta como padre e hijo de una persona enferma en la que está completamente volcado.

Gracias a su naturalidad, simpatía y originalidad, su número de seguidores continúa creciendo, y recientemente el intérprete celebraba así que había alcanzado los 300 mil followers en Instagram. Y como no podía ser de otra manera, su padre lo celebraba junto a él…

Y como ya es tradición en Instagram, el actor decidía quitarse la ropa para celebrarlo, eso sí, y como marca personal de sus publicaciones, lo hacía de una forma muy especial y divertida.

"Esto de aquí pretendía ser una foto picantona y guay de celebración de que he llegado a los 300.000 seguidores; y en mi cabeza pintaba estupenda, os lo juro. Con lo que no contaba yo es que el tiempo primaveral no me iba a ayudar lo más mínimo, y yo soy friolero hasta el tuétano... En fin. Quedaos con la idea y, sobre todo, la intención. Que os doy las GRACIAS a tod@s por estar aquí y pasaros de vez en cuando a ver nuestro día a día. Que todo lo que pongo es con la intención de que, cuando lo veáis, os distraigáis un poquito, que en estos tiempos nunca viene mal. ¡Mil besos! PD: el patriarca dice que soy tonto y que el Coronavirus igual no lo pillo, pero que de aquí salgo con un gripazo, fijo", escribe junto a este post donde posa en la terraza junto a su padre. Una publicación con la que ha alcanzado más de 43 mil likes en Instagram. ¡Un número muy merecido y que seguramente siga creciendo, enhorabuena!