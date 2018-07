Obligan a una chica a bajarse de un avión por llevar unos pantalones demasiado cortos

Maggie McMuffin es una joven bailarina de burlesque que ha tenido un altercado con la compañía aérea JetBlue por llevar unos pantalones demasiado cortos para su tripulación. La chica iba de camino hacia su ciudad natal, Seattle, cuando en el segundo avión que cogía en el día de la compañía, le llamaron la atención por la ropa que llevaba.

Aunque no hubo ningún problema en el vuelo que tomó de Boston a Nueva York, no sucedió lo mismo en el siguiente. Así, no le permitieron la entrada al avión por considerar que los pantalones que llevaba eran demasiado cortos y podía ofender con ellos a otras familias del vuelo.

Esta decisión la toma el piloto quien le pidió que se cambiara de ropa o se quedaba en tierra. Maggie no podía ponerse otros pantalones pues su maleta ya había sido facturada y solo llevaba lo puesto. La bailarina propuso taparse con algún jersey o las mantas del avión pero la tripulación se negó en rotundo.

Para no perder su vuelo de regreso a casa, Maggie recurrió a las tiendas del aeropuerto para comprar unos pantalones. Pero era tal su enfado que no quería gastarse mucho dinero, y eligió unos pantalones de pijama de 22 dólares en señal de protesta. Finalmente, al personal del avión no le quedó otro remedio que acomodarla entre el resto de pasajeros. Pero la cosa no quedó aquí.

A su llegada al destino final del viaje McMuffin arremetió contra la compañía aérea a través de las redes sociales y se puso en contacto con los medios de comunicación locales para quejarse de lo sucedido. Hecho que provocó que JetBlue rectificara y haya tenido que reembolsar a la afectada el dinero de los pantalones que se compró y la cantidad total del billete.