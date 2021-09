El nuevo look de Adrián Lastra que pasa totalmente desapercibido por su increíble cuerpazo

Adrián Lastra está disfrutando de lo que queda de verano en un paraíso: Punta Cana (República Dominicana). El actor de 'Velvet' está de viaje con su novia, la también actriz Clara Chaín. Ambos intérpretes están compartiendo con sus millones de seguidores su increíble viaje por el precioso entorno. Recientemente, Adrián ha compartido un carrusel de fotos que sin duda ha dejado boquiabiertos a sus followers. En las imágenes se ve al artista con un nuevo look: unas trenzas de boxeador, un peinado que se ha puesto muy de moda, y es que hace apenas un mes Anita Matamoros también se las hizo.

Los comentarios no han tardado en llegar a la publicación, sin embargo, lo que más ha llamado la atención no ha sido su nuevo look sino su espectacular cuerpazo. El actor de 37 años presume de un trabajado físico que ha conseguido con mucho ejercicio y buena alimentación. Su compañero de profesión, Miguel Ángel Silvestre, ha comentado: "¡Qué bonito el primer plano!". Por otro lado, sus followers le han llenado el tablón de fueguitos y caritas de enamorado.

"Sé que es postureo... pero... Trenzas si?? Trenzas no??", escribía el intérprete junto al post. Su también compañero de profesión, Mario Casas, ha hecho referencia a su look: "Trencitas de moda ehhhhhhh", ya que él tampoco ha podido resistirse a hacérselas en su viaje a República Dominicana. Entre su peinado y su escultural cuerpo sus seguidores han hecho ingeniosos comentarios y enseguida lo han incluido en el reparto de la serie 'Vikingos': "A mí me mola! Muy rollo Vikingos", "Pero qué clase de vikingo estoy viendo" o "Grabas vikingos próximamente no??", han escrito con humor. Lo más gracioso es que con ese look de guerrero vikingo Adrián ha subido un vídeo bailando bachata con su pareja al ritmo de una canción de Omar Montes.

