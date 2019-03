El novio de Eduardo Casanova sube a la red una foto muy subidita de tono

Eduardo Casanova se acaba de llevar una sorpresa… Resulta que un día y en la intimidad de su casa el chico estaba con su novio y decidieron hacerse alguna que otra foto un tanto íntima. Con tal mala pata que sin comerlo ni beberlo, al actor se le ha colado esa misma foto en su perfil de Instagram y que ha recuperado el portal abrelaboca.com.

Según cuentan, fue un descuido del novio de Eduardo aunque si uno lo piensa bien, algo resulta extraño. Ese supuesto descuido supone cargar una foto, elegir su tamaño, colocar un efecto para darle más luminosidad… bueno lo que viene a ser dejarla bien bonita y lista para publicar... ¿tendremos que creérnoslo?

Aun así, esta no es la primera vez que suceden este tipo de situaciones embarazosas. Bien por jaqueo o porque la foto se quiere pero no se debe subir, la red está llena de estas filtraciones. Como fue el caso del ex portero de la selección española de fútbol, Santiago Cañizares, que subió desde su móvil una foto de su mujer desnuda en plena ducha. O el marido de Tori Spelling, que le hizo una foto a su hijo Liam sin percatarse de que detrás estaba Tori con el pecho al descubierto...

Así que, visto lo visto, ¡vigilar vuestros teléfonos porque vuestra intimidad no está a salvo!