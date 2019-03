La novia del Mundial, Larissa Riquelme, vuelve a desnudarse

PARA LA REVISTA 'H PARA HOMBRES'

"Si Paraguay sale campeón, me desnudo", prometía Larissa Riquelme antes del partido de cuartos de final que enfrentaba a 'la albirroja' contra 'la Roja'. Finalmente no fue así, pero los seguidores de 'la novia del Mundial' no se quedaron sin verla como Dios la trajo al mundo. De hecho, con este último súper sensual reportaje fotográfico ya van... unos cuantos.